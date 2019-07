« C’est triste. On se sent bien ici », lâche Enolya Sio, une pensionnaire de l’Institut Jeanne-d’Albret venue de Lifou. Cela fait plusieurs mois déjà que la nouvelle est connue. Mais c’est hier que la fermeture de l’Institut Jeanne-d’Albret prévue le 31 décembre a été officiellement annoncée à ses pensionnaires. Dans le cadre de la traditionnelle fête des anniversaires des filles où celles-ci reçoivent un cadeau.

Les pensionnaires n’avaient pas vraiment le cœur à la fête. « On aurait aimé rester vivre à l’Institut Jeanne-d’Albret. C’est pratique, notre lycée est juste à côté », poursuit l’élève de seconde au lycée Cluny.

« C’est ici qu’on s’est vraiment rencontré »

Peinées, les filles hébergées ont des choses à dire. « C’est malheureux pour les jeunes filles du Nord et pour celles des Îles », lâche Delyah Kapa, élève en terminale au lycée Cluny, originaire de Kouaoua. Car l’établissement permet aux collégiennes et aux lycéennes venues de loin de s’installer à Nouméa et de suivre une filière qui n’existe pas dans leur commune. « C’est notre cas puisque nous sommes en terminale gestion et administration », répondent Delyah Kapa et son amie Naomie Poukaou qui a grandi à Canala.

Sans compter l’encadrement des jeunes filles. Car au sein de l’établissement, l’étude est importante. « C’est bien parce que ça m’oblige à faire mes devoirs, ce que je ne faisais pas chez moi », avoue Enolya Sio.

Bien souvent les jeunes filles y trouvent plus qu’un cadre et un toit. L’Institut Jeanne-d’Albret leur permet aussi de tisser des liens d’amitié forts. « Delyah et moi, on est famille, mais c’est ici qu’on s’est vraiment rencontré, confie Naomie Poukaou qui y vit depuis trois ans. Entre pensionnaires, on est solidaires. »

Face à cette réalité, chacune est bien obligée d’envisager une solution. « Nos parents s’inquiètent », souligne Enolya Sio. Cette dernière envisage de s’installer dans un autre institut, si elle y trouve une place. Quant à Annette Waisselote, originaire d’Ouvéa, elle songe à aller vivre dans sa famille à Magenta.

« Louer une chambre sur le campus universitaire »

De leur côté, les filles en classe de terminale « ne pensent pas trop à la fermeture. » Elles préfèrent rester concentrées sur le baccalauréat. Mais elles se sentent tout de même concernées. Que faire en cas d’échec à l’examen ? « On pourrait peut-être louer une chambre sur le campus universitaire de Nouville, mais on aurait plus de dépenses car il faudrait payer le bus », anticipe Naomie qui se rend au lycée Cluny à pied, comme ses camarades.

Si le pensionnat se prépare à fermer ses portes, une lueur d’espoir demeure tout de même. Et Jeannine Gayon, membre du conseil d’administration de l’Institut Jeanne-d’Albret, de glisser : « il y a des parents qui nous appellent déjà pour inscrire leur enfant à la rentrée prochaine. On leur demande de rappeler en octobre ou en novembre… »

Un avenir encore incertain

Le site pourrait accueillir à l’avenir des femmes victimes de violences ou des enfants en situations difficiles. Photo Archives LNC

« La province Sud ne rachètera pas l’immeuble. Sauf si c’est une donation », annonce Jeannine Gayon. Membre du conseil d’administration de l’Institut Jeanne-d’Albret, elle déplore cette nouvelle. Ce qu’elle ressent ? « Un sentiment d’abandon. Ça manque d’une réelle volonté politique. On n’a plus de subventions car la province n’a plus intérêt à financer un internat d’excellence », poursuit-elle. Quant aux provinces du Nord et des Îles, elles ne se sont pas non plus engagées à aider financièrement l’établissement.

« Pourtant, c’est une grosse perte pour la jeunesse. Cela représente 90 ans d’histoire. Sans compter nos 90 % de réussite au bac », insiste Jeannine Gayon.

« Personne ne sera oublié »

De son côté, la province Sud continue d’assurer « qu’elle étudie ce dossier » qui avait été « laissé de côté pendant quelques années » et que « personne ne sera oublié ».

La collectivité dit avoir visité des locaux dans l’agglomération qui pourraient abriter un foyer. Le mois dernier, Gil Brial, le second vice-président, avait fait savoir par le biais de son équipe qu’à l’avenir le site pourrait accueillir des femmes victimes de violences ou des enfants traversant des situations difficiles.

25 millions.

C’est la somme nécessaire au bon fonctionnement de l’Institut Jeanne-d’Albret. Pendant des années, elle était financée par la province Sud et par les loyers payés par les pensionnaires.