Près de 100 millions pour soutenir les animations locales

n Sport : 2 443 000 F

- 500 000 F à l’Association sportive de Magenta section football pour l’organisation des demi-finales continentales de la ligue des Champions d’Océanie 2019 qui se sont déroulées le 27 avril au stade Numa-Daly.

- 400 000 F à l’ASPTT Nouméa Glisse pour l’organisation de la 4e édition de la finale de la coupe du monde de Windsurf, la Airwaves Nouméa Dream cup qui se déroulera du 18 au 26 novembre.

- 400 000 F au Comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie pour l’organisation du 49e Tour Cycliste Air France de Nouvelle-Calédonie qui se déroulera du 17 au 26 octobre.

- 200 000 F au Tennis club du Receiving pour l’organisation des huit tournois de la saison 2019 dont un tournoi international.

- 300 000 F à la Ligue calédonienne de tennis pour l’organisation de la 16e édition du tournoi international juniors ITF qui s’est déroulé du 10 au 21 juin et pour les internationaux des 12 ans prévus du 12 au 19 octobre.

- 100 000 F au Sakura judo pour l’organisation de la coupe Tanabe qui s’est déroulée le 12 mai à la salle de la Ligue de judo de Magenta.

- 150 000 F à l’association FC Gayulaz pour l’organisation de la 8e édition « SDF la réinsertion en marche » qui s’est déroulée le samedi 4 mai sur le complexe sportif Maurice-Sotirio.

- 133 000 F à l’Union sportive de l’enseignement du premier degré n° 3 (Usep 3) pour le développement d’activités sportives scolaires au sein des quinze établissements de la commune.

- 100 000 F à l’association Kanybal Club Wasumat pour l’organisation d’un tournoi sportif de volley-ball et de football les 13 et 14 juillet au complexe sportif de Montravel.

- 80 000 F à l’Ecole calédonienne du vélo (ECV) pour l’organisation de l’Omnium de l’ECV qui se déroulera le dimanche 25 août entre les tours de Magenta et le stade Numa-Daly.

- 80 000 F à l’Ecole calédonienne du vélo (ECV) pour l’organisation de la coupe de Noël des écoles de cyclisme qui se déroulera le dimanche 1er décembre.

n Jeunesse : 34 850 000 F

- 350 000 F au Centre information jeunesse de Nouvelle-Calédonie (CIJNC) dans le cadre du Plan actions jeunesse 2017/2021 en faveur du développement de l’offre d’information aux jeunes, de la promotion du volontariat et de l’aide à la mobilité.

- 33 000 000 F attribués à diverses associations organisatrices de centres de vacances et de loisirs (CVL) au titre de l’année 2019 : 6 938 743 F à l’Acaf, 8 545 263 F à l’Association Les Villages de Magenta, 5 636 740 F à l’Association périscolaire et d’animation autour du sport (Pasport), 7 483 191 F à la FOL et 4 396 063 F à l’association Sports éveil attitude (SEA). Cette subvention tient compte des avances de subvention versées en fin d’année 2018 pour un montant de 6 600 000 F.

n Santé publique : 1 500 000 francs

1 500 000 F au Comité de promotion de la santé sexuelle (CP2S) pour la pérennisation de permanences d’écoute et d’information dans les maisons municipales de quartier et d’interventions dans le cadre d’actions mises en place par la Ville.

n Scolaire : 140 000 francs

- 70 000 F à l’association Accueil Transcom du lycée Saint-Joseph-de-Cluny pour le déplacement de seize étudiants de la section mention complémentaire Accueil dans les transports à Gold Coast du 9 au 19 octobre.

- 70 000 F à l’école Saint-Jean-Baptiste pour le déplacement de 42 élèves de CM2 à l’école Caningeraba School à Gold Coast du 1er au 8 novembre.

n Culture : 61 250 000 F

- 38 000 000 F à l’association Théâtre de l’Ile pour la promotion de la saison artistique.

- 12 450 000 F à l’association Le Mouv’ pour notamment coproduire, diffuser des spectacles et proposer des actions de proximité et des partenariats dans le quartier de Rivière-Salée.

- 9 500 000 F au Conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie pour assurer la programmation de la saison Ile de Lumière, dispenser l’enseignement de la musique et de la danse aux élèves nouméens et assurer l’enseignement décentralisé dans les maisons de musique.

- 300 000 F à la Société d’études historiques de la Nouvelle-Calédonie pour la valorisation des bulletins historiques.

- 200 000 F à l’Association calédonienne d’aide aux personnes âgées (Acapa).

- 600 000 F à l’association Ouh La La pour l’organisation du 2e Festival international de théâtre d’improvisation.

- 200 000 F au Sci-fi club pour l’organisation du salon du week-end geek.