Quelques heures pour faire vivre l’histoire du bagne

Des spectacles, des contes et des danses… Quelle que soit leur spécialité, les artistes rivaliseront d’imagination pour interpréter la vie au bagne vendredi, de 18 heures à 21 heures, dans les jardins du Creipac. Pour cette deuxième édition de la Nuit des illuminés, le public retrouvera les habitués de l’événement : la compagnie Ouh La La, celle des Artgonautes et le Sci-Fi club.

Sans oublier la nouvelle recrue : la compagnie Origin’, qui jouera plusieurs extraits de La Baie des Dames, une pièce chorégraphique de Julie Restikelly. « Ce spectacle a la particularité de parler de la vie des femmes condamnées. Il avait été présenté ici en 2012. Je pense que les Calédoniens apprécieront de le découvrir ou de le redécouvrir », explique Emmanuelle Eriale, directrice du site historique de l’île Nou, à l’origine de l’événement.

Une reconstitution de bâtiments

Toutes les mises en scène seront donc liées au bagne. « C’est la consigne. Nos bénévoles feront des liens entre les spectacles et l’histoire du bagne pour accompagner au mieux les familles. Ils raconteront aussi des anecdotes », indique Emmanuelle Eriale.

Autre nouveauté : la modélisation d’anciens bâtiments du bagne qui sera présentée tout au long de la soirée. Un travail réalisé par le cabinet La Planche à dessin. « Plus qu’un gadget technologique, c’est un outil d’apprentissage et de découverte du bagne. Cela a demandé tout un travail de documentation », précise Emmanuelle Eriale. Sans compter les illuminations des bâtiments toujours plus nombreuses sur le site.

De quoi en prendre plein les yeux le temps d’une soirée, tout en s’instruisant. « L’année dernière, nous avions accueilli 800 personnes. Cette année, nous espérons faire aussi bien, sinon mieux », lance Emmanuelle Eriale.

Savoir +

Page Facebook Site historique de l’Île Nou. Soirée gratuite. Venir avec natte, pulls et lampe torche. Restauration sur place.