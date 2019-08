Revue de vacances

n Zone 1 : Tuband, Vallée-des-Colons et Magenta

w Maison de quartier de Magenta (28, rue Rolly, tél. : 28 97 61).

Mercredi 21 août, atelier multimédia « Création de court-métrage », de 13 h 30 à 16 heures, et sortie bowling, de 17 heures à 21 heures.

Jeudi 22, atelier multimédia « Création de court-métrage », de 13 h 30 à 16 heures.

w Maison commune de Tuband (10, rue Sihaze, tél. : 28 52 82).

Aujourd’hui mardi 13, atelier incrustation sur fond vert, de 13 heures à 17 heures.

w Maison de quartier de la Vallée-des-Colons (39, rue du Prieuré, tél. : 28 97 56).

Thème : sensibilisation à l’environnement à la cité Aubertin

Aujourd’hui mardi 13, sortie canoë-kayak, de 9 heures à midi, et atelier « Bee’s wrap », de 13 h 30 à 16 heures.

Lundi 19, mardi 20 août et vendredi 23 août, atelier multimédia « Création de court-métrage », de 13 h 30 à 16 heures.

n Zone 2 : Montravel, Vallée-du-Tir et Aérodrome

w Espace Montravel

(5, rue Collard, tél. : 28 32 54).

Aujourd’hui mardi 13, atelier « Fin bien tourné », de 8 heures à midi, à l’espace public numérique, et atelier « Arts manuels », préparation de la Boom’s Party, de 8 heures à midi, et de 17 heures à 19 heures.

Du lundi 19 au jeudi 22, atelier « Arts manuels », préparation de la Boom’s Party, de 17 heures à 19 heures.

w Maison de quartier de la Vallée-du-Tir

(35, rue Unger, tél. : 28 97 51).

Aujourd’hui mardi 13, et du lundi 19 au jeudi 22, atelier « Arts manuels », préparation de la Boom’s Party, de 17 heures à 19 heures.

w Espace Magenta Aérodrome

(4, rue Perronet, tél. : 44 90 29).

Aujourd’hui mardi 13, et du lundi 19 au jeudi 22, atelier « Arts manuels », préparation de la Boom’s Party, de 17 heures à 19 heures.

w Les sorties

Demain mercredi 14, sortie randonnée et plantes médicinales, parc des Grandes Fougères, de 8 heures à 17 heures.

Lundi 19, initiation technique à la pêche à Nouville, de 13 heures à 17 heures.

Mardi 20, concours de dessin - aquarium, de 13 heures à 17 heures.

Mercredi 21, sortie tyrolienne au Mont-Mou, de 13 heures à 17 heures.

Jeudi 22, visite d’une propriété agricole et pique-nique à La Coulée, de 8 heures à 16 heures.

w Les événements

Demain mercredi 14 août, projection en plein air du film Ala 2, à l’espace Montravel, de 18 heures à 20 heures.

Vendredi 23, café-concert à l’espace Aérodrome, de 18 heures à 20 heures.

n Zone 3 : Kaméré, Saint-Quentin, Tindu, Ducos et Rivière-Salée

w Maison de quartier de Saint-Quentin (5, rue Mouchet, tél. : 44 57 29).

Aujourd’hui mardi 13 et demain mercredi 14, ateliers manuels, peinture sur tableau, confection de fleurs artificielles, tressage de couronne avec feuilles de pandanus, confection de bougeoirs, etc., de 13 heures à 16 heures.

Lundi 19 août, ateliers numériques, transfert sur tee-shirt et projection de films, de 13 heures à 16 heures.

Du mardi 20 au jeudi 22 août, ateliers jardinage, confection de jardinières et plantation de fleurs, de 13 heures à 16 heures.

w Espace public numérique de la médiathèque de la Presqu’île (3, rue Pétron, tél. : 25 19 33).

Aujourd’hui mardi 13 et demain mercredi 14, atelier numérique, transfert sur tee-shirt, de 14 heures à 17 heures.

Du mardi 20 au jeudi 22 août, atelier montage photo et scrapbooking, de 14 heures à 17 heures.

w Maison de quartier de Tindu (43 bis, rue Paulin, tél. : 28 97 49).

Aujourd’hui mardi 13 et jeudi 15, atelier confection de savon et de liquide vaisselle biologique, de 8 heures à midi.

w Espace Kaméré 2 000 (19, rue Nielly, tél. : 45 47 36).

Aujourd’hui mardi 13 et demain mercredi 14, atelier sculpture sur grillage, de 14 heures à 16 heures.

Du mardi 20 au vendredi 23, atelier chant et danse traditionnelle, de 14 heures à 16 heures.

w Espace Ducos (45, rue de Papeete, tél. : 27 75 64).

Aujourd’hui mardi 13 et lundi 19, atelier construction de radeau en bambou, de 13 heures à 17 heures.

Demain mercredi 14, visite du centre culturel Tjibaou, de 13 heures à 17 heures.

Mardi 20, activités sportives, de 13 heures à 17 heures.

Mercredi 21, sortie laser game, de 13 heures à 17 heures.

Jeudi 22, atelier d’expression, de 13 heures à 17 heures.

Vendredi 23, atelier d’échange culinaire, de 13 heures à 17 heures.

w Maison de quartier de Rivière-Salée (104, avenue Kœnig, tél. : 44 57 28).

Aujourd’hui mardi 13 et demain mercredi 14, atelier transfert sur tee-shirt, de 13 heures à 15 heures.

Du lundi 19 au vendredi 23, atelier retouche photo, de 13 heures à 15 heures.

n Et le Rex

Le Rex propose un planning d’activités visible sur sa page Facebook. Au programme, notamment, le matin, jeux de société et de cartes, et demain mercredi 14 et le mercredi 21, un atelier réalité virtuelle « Excursion dans notre système solaire », et l’après-midi, des cours de dance hall, de break dance et des workshop.

Savoir +