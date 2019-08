Samuel Safrana, le saltimbanque amoureux de la langue française

Samuel Safrana n’est pas tombé dedans quand il était petit. « À la base, j’étais plus chanteur que danseur », glisse le pied-noir né à Alger en 1946. Il y réside jusqu’à ses quinze ans, âge auquel sa famille quitte l’Algérie pour Paris. « On perd ses amis d’enfance, mais à l’adolescence, on s’adapte à tout. » Arrivé dans la capitale, il faut travailler. Par hasard, il est embauché au ministère des Finances. Il y reste quatre ans, avant d’effectuer son service militaire.

Samuel Safrana rencontre, en 1967, un des membres du futur trio Namaro qu’il formera avec son petit frère. « On se présente à un télécrochet, Télé dimanche, que l’on gagne pendant quatre semaines d’affilée. Puis, mai 1968 arrive et on retombe dans l’oubli. »

Un épisode déterminant dans la vie du chanteur. « Je découvre la scène et je me dis, “C’est ça??. C’est là que je respire. » Après un séjour en Turquie où son frère aîné, Juanito, connaît un joli succès, le groupe se sépare en 1969. « Ils ne voulaient pas quitter leur travail. Moi, j’ai dit : “J’arrête tout et je continue tout seul??. » Les petits boulots lui permettent de vivre et de se produire dans des cabarets parisiens. L’Algérois ne tient pas en place. Il retourne en Turquie tourner avec son frère. « C’est le début de la grande vie et des longues soirées dans les hôtels et les boîtes branchées. » Insatiable, il revient à Paris un an plus tard, reprend les cabarets, puis trouve un nouveau lieu où s’exprimer. Les restaurants. La formule prend. « Un des patrons de l’établissement pour lequel j’officiais en monte un à Nouméa, El Sombrero, à Haut-Magenta. »

Un restaurant cabaret

Samuel Safrana découvre alors le Caillou. « Quand je suis arrivé, je suis tout de suite tombé amoureux du pays. » Après un premier séjour de trois mois, il s’installe définitivement et prend la gérance d’El Sombrero. « Je n’étais pas du tout formé, mais je ne dis jamais non. » Un incendie met fin à l’aventure trois ans plus tard. Qu’à cela ne tienne. Samuel Safrana achète un restaurant à la Vallée-des-Colons, la Grillade, en 1977. « Je monte le premier restaurant-cabaret de Nouméa qui accueille artistes, chanteurs, comme Daniel Guichard, par exemple, concerts de jazz, danses du ventre, etc. » Des années intenses. Samuel Safrana anime le lieu tous les soirs. Jusqu’en 1990. « Là, c’est le début des galères. » Les clients se font plus rares. Les habitudes changent. « Les bars du centre-ville commencent à fermer et les gens se déplacent vers les baies. » Cette

galère dure jusqu’en 1996.

Samuel Safrana frôle la dépression. Muni de sa guitare, il s’envole pour Paris, Monaco, Cannes, Casablanca. À chaque escale, il chante dans des établissements de bouche. Quatre années passent. L’ambianceur reprend confiance en lui. Il rentre. « J’avais laissé mon fils et ma fille ici, ils me manquaient trop. » Il prend ses quartiers au restaurant Les Pirates, à l’Anse-Vata, qu’il gère pendant deux ans. « Ça marche très bien, mais le patron le met en vente. » C’est la fois de trop. Retour aux premières amours. « J’ai dit, “Terminé, je reprends ma guitare et je redeviens saltimbanque??. » La Fiesta l’accueille très régulièrement, et il y a les concerts ponctuels donnés sur les baies.

Puis, comme tout dans sa vie, arrêter la scène devient une évidence pour Samuel Safrana. Il ne s’y retrouve plus. « J’aime le contact et le partage avec les spectateurs. J’arrête de chanter dans les lieux publics car il n’y a plus d’endroit intimiste à Nouméa. » Samuel Safrana n’éprouve aucun regret. « Je prends ce que la vie me donne. Je suis béni des dieux, j’ai eu une chance extraordinaire et je sais que c’est dans ce pays que je me sens bien. »