Nouville. Réunir le plus grand nombre et satisfaire les différents styles de « geek », c’est l’objectif de cette septième édition du Week-end Geek, lancée hier à la maison des artisans. Le Sci-Fi club organise l’événement avec trois pôles distincts : un premier dédié aux youtubeurs, un autre aux dessinateurs et un dernier aux créateurs de jeux vidéo et de jeux de rôle. Entre 7 000 et 8 000 personnes sont attendues au salon jusqu’à dimanche.