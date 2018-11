Terrifiante journée, les petits ensorcelé

GRAND NOUMÉA. De Païta au Mont-Dore, en passant par Dumbéa et Nouméa, différentes activités et animations étaient proposées, hier, aux enfants, autour d’Halloween, dans les quatre communes de l’agglomération. Une journée parfaite pour porter le plus effrayant des costumes et être autorisé par ses parents à manger des bonbons. Tour en petit train, frissons garantis pour les plus petits à la maison des Martin et lors de la nocturne de l’aquarium, mais aussi séances de maquillage, concours du meilleur costume et contes, tous ont joué le jeu, jusqu’aux médiathèques et aux bibliothèques. Et les participants aussi, quasiment tous déguisés.