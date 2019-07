Treize rugby girl ont participé à une sortie mer et mangrove ce week-end

ARTILLERIE. Treize des plus jeunes joueuses du Rugby social club du Comité de rugby de Nouvelle-Calédonie, âgées de 8 à 11 ans, étaient de sortie, samedi. Issues des quartiers et des squats du Grand Nouméa, La Coulée, Normandie, Apogoti, Nouville, Kaméré, Tindu, Pierre-Lenquette, Portes-de-Fer et Magenta Tours, elles ont participé à une mission mangrove au départ de la pointe de l’Artillerie, en partenariat avec la Ligue de plongée et le WWF. Les rugby girl ont notamment réalisé un ramassage de déchets sur les îlots, notamment l’îlot Bailly, en face du Mont-Dore. La journée a été l’occasion de sensibiliser les joueuses à la préservation des espaces maritimes et côtiers. Le repas et le goûter ont été offerts par les partenaires. Photo D.R.