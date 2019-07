Un arbre pour accueillir les nouveau-nés

Il s’agit toujours d’un moment émouvant. La cérémonie des naissances. L’événement organisé par la mairie, qui se déroule ce matin sur l’espace vert qui jouxte l’école Marie-Courtot, permet aux familles de planter un arbre au nom de leur enfant, né entre juin 2018 et mai 2019. « C’est attendu par les parents, car c’est pour beaucoup un symbole, celui de l’enracinement dans la terre de la commune dans laquelle ils sont nés, c’est un peu un repère », introduit Patricia Van Ryswyck, adjointe en charge de l’état civil. Cette année, 736 familles nouméennes dont les enfants sont nés soit dans la capitale soit à Dumbéa, ont reçu un carton d’invitation. Elles pourront choisir entre différentes variétés d’arbres de forêt sèche. Celui retenu portera une étiquette avec le prénom et la date de naissance de l’enfant. L’élue insiste sur l’organisation mise en place pour l’occasion afin de faciliter les plantations. « Il y a deux files en fonction du sexe du bébé, qui sont elles-mêmes divisées en deux files par ordre alphabétique. Il faut donc bien regarder dans laquelle on attend. »

Entre 2 000 et 2 500 arbres plantés

Depuis que la cérémonie existe, plus de 2 000 arbres ont été plantés, estime Patricia Van Ryswyck. Les familles peuvent d’ailleurs profiter de cette matinée pour entretenir leur arbre. « S’il ne pousse pas bien ou qu’il est mort, on peut même le remplacer. »

Des animations sont également proposées lors de ce rendez-vous, structures gonflables, manèges, parcours de motricité, empreintes, etc., ainsi que trois représentations du spectacle Patachou, une histoire d’ours, par la compagnie Mik Mak, à 9 heures, 10 heures et 11 heures. Enfin, une collation est offerte aux enfants.

