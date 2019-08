Un FabLab à Jules-Garnier pour apprendre autrement

Imprimante 3D par dépôt de fil fondu, fraiseuse numérique, thermoformeuse… Autant d’outils complexes que maîtrisent déjà certains lycéens et étudiants de Jules-Garnier. Le FabLab de l’établissement a été officiellement inauguré hier soir en présence d’un public nombreux.

Ce nouvel outil pédagogique a été inauguré hier en présence de plusieurs élus, du vice-recteur et de chefs d’entreprise. Photo S.C.

Accessible à toutes les sections, ce laboratoire de fabrication numérique devrait permettre à des projets très variés de voir le jour. Les élèves pourront s’inscrire avec leurs enseignants auprès du « Fab manager » Hervé Miquel. Ils y trouveront tous les outils de programmation nécessaires pour concevoir un projet et de quoi réaliser un prototype. Une présentation sera ensuite faite dans les collèges et les autres lycées de la ville qui pourraient s’en servir à leur tour. « Des projets ont déjà été lancés, mais on devrait être à plein régime à la rentrée prochaine, détaille Benoît Dony, directeur délégué aux formations. Il y a un intérêt pédagogique, mais l’objectif est aussi de s’ouvrir à l’extérieur et de travailler plus concrètement avec le monde économique. » Hier, plusieurs élèves ont pu présenter quelques exemples concrets sur lesquels ils ont déjà travaillé, en interne ou avec des entreprises.

Motiver les élèves

Le concept de FabLab est né il y a vingt ans au sein du MIT (Massachusetts Institute of Technology). En 2019, on en répertorie plus de 1 700 dans le monde. En milieu scolaire, ils ont déjà fait leurs preuves. Ils permettent par exemple de découvrir la démarche de projet et l’approche par l’expérimentation technique peut motiver ou remotiver les élèves qui en auraient besoin.

Le projet a vu le jour grâce aux fonds propres de l’établissement. En novembre dernier, un laboratoire dédié à l’analyse des véhicules hybrides et électriques avait été inauguré par l’établissement. Présente hier soir, Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de l’éducation, a partagé son souhait de « faire de Jules-Garnier un établissement pilote en matière de numérique et de développement durable ».

Savoir +

Il existe deux autres FabLab à Nouméa, un en centre-ville, au 9, rue d’Austerlitz, accessible au grand public, et un autre, le FacLab, à l’université.