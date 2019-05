Scolaire. La saison des cross a redémarré, hier. Ce sont les collèges de Tuband et de Normandie qui ont ouvert le bal ce mercredi matin. Près de 460 élèves de l’établissement des quartiers sud ont investi, dès 7 h 45, la promenade Pierre-Vernier sur le thème du développement durable. A Normandie, 500 élèves se sont mesurés sur quatre courses, à travers le quartier. Deux rendez-vous sportifs et festifs qui ont fédéré élèves et enseignants.