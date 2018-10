NOUMÉA. Le Jeudi du centre-ville dédié à la province Sud a rencontré un franc succès, hier, place des Cocotiers. Près de 140 exposants étaient au rendez-vous, de 10 heures à 19 heures, pour partager leurs produits et leur savoir-faire. De nombreux stands visaient à promouvoir les activités touristiques aux alentours. Sans oublier les shows, les jeux et les concerts qui ont rythmé la journée. De quoi faire succomber touristes et Nouméens aux charmes du Sud.