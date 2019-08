Un vélo électrique pour filer sur la promenade

Il y avait certes un peu d’appréhension sur son visage mais surtout beaucoup d’excitation. Rodney, âgé de 6 ans, est le premier à avoir pu tester l’engin. Un tricycle à assistance électrique pour permettre aux personnes en situation de handicap de se promener sur Pierre-Vernier. Il a été inauguré hier après-midi au Centre d’activités nautiques à la Côte-Blanche en présence d’élus et d’associations, comme l’APEH-NC (Association des parents d’enfants handicapés de Nouvelle-Calédonie). « C’est vraiment bien, il a l’air très sécurisant, c’est important que cela soit rassurant, pour tout le monde, remarque Yann Montassier, moniteur-éducateur. En plus, le professionnel a moins besoin d’avoir une bonne condition physique grâce à l’assistance. » D’une autonomie de 90 km, ce tricycle thérapeutique, homologué pour la route, peut atteindre les 20 km/h. De quoi donner une vraie sensation de vitesse aux usagers. Sans que l’accompagnant ne s’épuise. Hier une maîtresse a pu s’y essayer. Car cet équipement sera également utile aux écoles.

Il suffit de signer le registre

Concrètement, il est accessible gratuitement à tous, aux particuliers comme aux associations. « Il suffit de signer le registre, on prend la clé et on le ramène quand on a fini », détaille le champion et éducateur sportif, Pierre Fairbank. Pour l’instant, il sera possible de s’en servir aux horaires d’ouverture du secrétariat du centre, « mais il est aussi envisagé de le proposer le week-end, lors des dimanches en modes doux », ajoute-t-il.

Si le succès est au rendez-vous, il pourrait y avoir d’autres tricycles à l’avenir. Cet équipement sportif vient compléter l’offre qui s’étoffe au Centre d’activités nautiques. Un Echo 90, un monocoque collectif de 9,10 m avec de la place pour deux fauteuils, avait été inauguré en 2013. Plus récemment un tiralo, un fauteuil de plage destiné aux personnes à mobilité réduite, est proposé pour des usages plus récréatifs. Enfin, deux para-va’a sont arrivés récemment, annonce Pierre Fairbank.

