Une semaine de cinéma en version originale

Il n’y a déjà plus de places depuis quelques jours pour l’ouverture, ce soir. Mais il en reste pour les autres projections. Le Festival du cinéma ibérique et latino-américain ouvre ses portes, ce soir, avec un spectacle et un film du Nicaragua (lire ci-contre). « C’est un événement qui s’est bien installé au fil des ans, détaille Elodie Lalenet, chef du service Médiation culturelle et patrimoniale. L’idée est de prendre le meilleur du cinéma de pays différents. » Thriller, romance, comédie, la programmation est éclectique et certains films sont très récents comme L’ange, sorti en 2019, et remarqué à Cannes.

Travailler son espagnol

Si quelques-uns d’entre eux sont tout public, d’autres ne conviennent pas aux enfants. Mieux vaut donc vérifier avant de réserver. « C’est également un rendez-vous important pour les professeurs et les scolaires qui assistent aux séances qui leur sont réservées. » De quoi travailler son espagnol sur de belles histoires.

Savoir +

Tarif unique : 500 F par séance. Pass festival : 3 000 F (forfait pour les 7 films). Horaires de billetterie : sur place, du mercredi au vendredi de midi à 16 h 30 et une heure avant le début de chaque projection. Possibilité d’acheter les places en ligne sur tickets.nc. Attention, limité à 100 places. Renseignements au 25 07 54. Pas de réservation par téléphone.