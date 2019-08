Une soirée québécoise, demain, à la bibliothèque Bernheim

L’Alliance Champlain proposera une soirée québécoise, demain, jeudi 8 août, à 18 heures, à la bibliothèque Bernheim. Elle remettra à l’établissement une quarantaine de livres édités et imprimés au Québec. Daniel Miroux, le président de l’Alliance Champlain, animera également une conférence sur le suffixe « ing » dans la langue française. Avec une question en préambule : « On dit que le ridicule ne tue pas, mais le ridiculing ne porte-t-il pas atteinte à la langue ? » Entrée libre et gratuite.