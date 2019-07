Wolbachia, les lâchers de moustiques ont commencé dans les quartiers

Depuis mardi, huit agents du World Mosquito Program quadrillent la ville, relâchant à leur passage les premiers moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia (lire par ailleurs). Huit quartiers, parmi lesquels Vallée-des-Colons, Magenta et Portes-de-Fer, ont été retenus pour le début de l’opération. « Ils ont été choisis en fonction du nombre de cas de dengue qu’ils comptent », indique Magali Dinh, responsable communication du World Mosquito Program (WMP).

La ville maillée en carrés

Les agents suivent le même planning. Après le chargement de leur voiture, le matin, avec les boîtes qui contiennent les moustiques contenant la bactérie Wolbachia, ils se rendent sur leur zone d’intervention. « Il y en a un qui conduit pendant que l’autre descend, ouvre une boîte, libère les insectes, puis remonte dans le véhicule. Les premiers lâchers se sont très bien passés. » Si cette semaine, les quatre équipes du WMP démarrent avec 1 000 points de lâcher, elles doivent progressivement étendre leur champ d’action. Le rythme et la fréquence de croisière seront atteints en plusieurs étapes. A terme, l’ensemble de la ville sera traité. « Toutes les zones seront couvertes une fois par semaine, ce qui représentera 2 800 points de lâcher, développe Magali Dinh. Nous procéderons ainsi pendant six mois. » Et afin de n’omettre aucun secteur, le WMP a maillé la commune en carrés de cent mètres par cent mètres. « Cette distance a été retenue parce que l’on sait qu’un moustique voyage, au plus loin, à 150 mètres. »

Certaines zones ne sont cependant pas concernées. Pourquoi ? Parce que l’Aedes aegypti aime le sang humain. « Il n’y aura, par exemple, pas de lâcher au Ouen Toro, parce que l’Aedes est moins présent, voire absent des zones non habitées », explique la responsable de la communication.

Créer une nouvelle génération de moustiques

Depuis plusieurs mois, une étude minutieuse des populations de moustiques est menée, grâce à la pose de plus de deux cents pièges chez des particuliers et des entreprises. « Grâce aux relevés hebdomadaires, on connaît la densité de moustiques par quartier. Les Aedes sont répartis relativement uniformément, même s’il y en a plus là où il y a une forte densité d’habitats. » L’idée est de remplacer la population de moustiques existante par une nouvelle génération d’insectes porteurs de Wolbachia, qui bloque la transmission du virus de la dengue. Les pièges vont notamment permettre de suivre le déploiement de la bactérie.

