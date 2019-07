Pas de Carsud hier, les usagers entre colère et empathie

Hier, vers 9 h 30, quasiment personne n’attendait aux arrêts de bus Carsud du lycée du Grand Nouméa, habituellement bien fréquentés à cette heure-ci. En cause, les chauffeurs ont déposé un droit de retrait depuis samedi, car une de leurs collègues a été victime d’une agression avec arme à feu, vendredi soir. Aucune rotation n’a été proposée jusqu’à hier, lundi soir. « Je n’étais pas du tout au courant. Je viens de l’apprendre à l’instant », indique Yvonne Muliava, une retraitée de Dumbéa. « Je suis bien embêtée car je voulais aller voir ma fille, à Païta. Mais je suis de tout cœur avec les chauffeurs. »

Des affiches d’information sur la situation ont été apposées à tous les arrêts, par la société de transport. Une action efficace, de Koutio à Gadji, aucun usager de Carsud n’a été aperçu. Mais aux abords de la maison de quartier des Hauts-du- Musée, une jeune femme espérait apercevoir un bus depuis un bon moment « Une affiche ? Il n’y en a pas ici. Je suis assise ici depuis deux heures », explique Lauretta paniquée. « Je m’étais mise en repos express aujourd’hui pour assister à mes cours de code de la route, à Ducos. Ils devraient réduire le nombre de bus sur le réseau quand c’est comme ça. Pourquoi tout le monde paye pour l’erreur d’un seul ? »

La ligne B2 ne sera pas en service jusqu'à dimanche

Au village de Païta, en face du marché, quelques habitants sont installés à des arrêts de Carsud. Deux lycéennes de Jean-XXIII discutaient tranquillement sur le trottoir. « Ce matin, c’est mon père qui m’a amenée à l’école. Il est arrivé en retard au travail donc. Et ma mère vient me chercher ce soir. On habite à Dumbéa en plus », lance Angèle. « Après le choc, c’est normal d’arrêter de travailler pendant un temps. » Son amie, Dady, n’est pas de son avis. « Je suis très pénalisée. Je pense que samedi et dimanche auraient suffi. » Dans de telles circonstances, tout laisserait à penser que le nombre de courses de taxis, qui ne désemplissaient pas dans le village, monterait en flèche. « Non, non ! C’est comme d’habitude », informe Edouard, un chauffeur de taxi. Un ancien, assis sur un banc, indique : « Je devais faire mes papiers aujourd’hui à Nouméa et là, pas de car. Mais c’est bien d’avoir suspendu trois jours. Ils auraient dû s’arrêter plus longtemps, histoire que la population se rende bien compte de ces problèmes récurrents sur le réseau. »

Tous les arrêts sont desservis aujourd’hui, sauf ceux de la ligne B2 (ralliant l’ancienne mairie de Dumbéa à Val-Suzon), trajet où a eu lieu l’incident, jusqu’à dimanche. Pour mémoire, 9 000 personnes empruntent le réseau Carsud quotidiennement.