Quinze enfants reçus en visite au refuge de la Spanc, à Koutio

Il n’y a pas d’âge pour s’intéresser au sort des animaux. Ou plutôt si... le plus tôt est souvent le mieux. Reprenant à son compte cet adage, la Société protectrice des animaux (Spanc) a pris en charge quinze enfants de 5 ans en provenance du centre de loisirs Sport éveil attitude, venus visiter, hier, son refuge.

Sur place, les petits ont été reçus par Nathalie Gaudin, bénévole qui s’occupe de l’éducation de la jeunesse au bien-être animal, ainsi que par Eva et Soren, âgés de 13 ans, deux élèves de quatrième du collège de Portes-de-Fer. Bénévoles depuis trois ans au sein de l’association, ils y viennent régulièrement le samedi.

Hier, c’est tout naturellement qu’ils ont servi de guide à leurs cadets. « Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire avec les animaux ? », demandent-ils en guise d’introduction. « Il ne faut pas crier, ne pas faire peur aux chats », leur répond intuitivement Mathilde, 5 ans. « Il ne faut pas leur tirer la queue, les poils et les oreilles et il ne faut pas les écraser », poursuivent en chœur ses camarades.

Regarder les oreilles

Puis la petite troupe gagne deux chatteries, où, quatre par quatre, les enfants sont invités à entrer après avoir rincé leurs semelles dans un pédiluve. Un moyen d’éviter d’y faire pénétrer des larves de puces et des vers, et de devoir constamment traiter les félins pensionnaires. Des chats qui se laissent rapidement toucher par les enfants. Ce qui permet d’évoquer eau, croquettes, litière, brossage et vermifuge. « Quand vous caressez les chats, regardez leurs oreilles », les y invite Karin Podlejska, trésorière de la Spanc. « Si elles sont en arrière, c’est qu’ils ne sont pas contents », explique-t-elle avant que la compagnie prenne la direction des enclos des chiots. Et termine la visite par des jeux, du dessin, un goûter.

Fin septembre, des élèves de plusieurs classes du collège de Kaméré viendront à leur tour en visite. Ils deviendront des ambassadeurs et repartiront avec des fiches de sensibilisation à afficher dans leurs classes.

« Nous voudrions vraiment développer ces initiatives. Si des collèges et des écoles sont intéressés, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter », conclut Nathalie Gaudin.