Revue de vacances

n Stages associatifs avec la mairie

w Au stade de Boulari

La ville met en place une garderie à partir de 7 h 30 à la salle omnisports Henri-Serandour.

- Du 12 au 23 août : football en journée ou demi-journée avec l’As Mont-Dore (tél. : 85 92 55).

-Du 19 au 23 août : tennis ou multi-activités (tél. : 75 81 11) et basketball (Tél. : 83 81 01) en journée ou demi-journée. Judo (Tél. : 87 85 06) et badminton (Tél. : 79 54 62), de 8 heures à 11 heures. Volley (tél. : 96 11 62), de 13 heures à 16 heures. Tarifs : de 5 000 à 10 000 F (boursiers et plein tarif).

w A la salle des communautés du Vallon-Dore

-Du 19 au 23 août : Théâtre avec Pacifique et compagnie, de 8 h 30 à 11 h 30 (billets sur eticket.nc). Danse ou multi-activités, de 13 heures à 16 heures (Tel. : 86 70 39).

n Vacances à la Cool

Des activités gratuites sont organisées par la ville pendant les deux semaines de vacances, au parc de La Coulée, de 13 heures à 17 heures (tournoi de beach soccer, beach-volley, atelier multimédia, pétanque, escalade, etc.) Bus au départ des quartiers.

n Dans les médiathèques

w A la médiathèque de Boulari

Atelier Recycl’art avec Julie Dupré (10 août) ; atelier rap/Slam et tournage de clip (13 au 16 août) ; atelier loisirs créatifs avec le numérique (20 au 23 août). Gratuit. Inscription au 43 72 35 et sur place. Page Facebook : médiathèque de Boulari - Mont-Dore NC

w A la bibliothèque Denise-Frey (Pont-des-Français)

Quartier livres et ludobus, le 14 août, (9 h 30-11 h 30). Quartier livres (14 heures -15 heures) et Contes d’ici et d’ailleurs (15 heures-15 h 30), du 19 au 23 août. Atelier de fabrication de marionnettes à partir de 5 ans, le 21 août (9 h 30-11 h 30).

w A la mairie annexe de Plum

Atelier informatique (9 heures à 11 heures), du 12 au 23 août. Conte d’ici et d’ailleurs (14 heures), le 14 août, et spectacle de conte Shanel Huet et atelier autour du conte (14 heures), le 21 août (sous réserve).

n Arts et études

Du 12 au 23 août, de 7 heures à 17 h 30, au centre Arts et études de Robinson. Du 12 au 14 août : les P’tits Robinson (3 à 7 ans), en journée complète avec apport de lunch box, sur le thème « Ho Mon Beau Jardin ». Pour les plus de 8 ans, cours de dessin tous niveaux, origami et jeux. Tarif : 15 560 F la semaine de trois jours.

Du 19 au 23 août : Les p’tits Robinson s’attaqueront au thème « On recycle et on fabrique ». Activités manuelles et une sortie par jour (parc forestier, musée...) Pour les plus de 8 ans, ateliers Graphic de Marine. Tarif : 26 100 F la semaine. Inscriptions auprès de Marie (tél. : 94 69 86) et par e-mail à : artsetetudesmd@gmail.com.

n Acaf

Pour ces vacances, l’Acaf est de retour à l’école Jacques-Clavel (Robinson), et propose un centre pour les enfants de 3 à 15 ans. L’association organise deux semaines sur le thème : « Indiana l’aventurière ». Tarif : 8 500 F la semaine. Possibilités de nuitées campées à partir de 11 ans. Renseignements au 28 15 05. Inscription en continu au siège de l’Acaf, à Vallée-du-Tir (Nouméa), et au centre culturel de Boulari, les 6 et 8 août (15 heures-18 heures) et le 7 août (13 heures-18 heures).

n Aux Piroguiers

Vacances grandeur nature en perspective pour ces deux semaines de vacances aux Piroguiers du Mont-Dore, à Plum. Nouveauté cette année, l’association organise du 12 au 16 août un camp sous tente à l’île Ouen pour les enfants de plus de 10 ans, avec observation des baleines en catamaran ou semi-rigide. Tarifs : 45 000 F la semaine (25 000 F boursiers).

Le centre de loisirs (3 à 17 ans) et stage de voile (à partir de 8 ans) aura lieu sur le site du centre, à Plum, les deux semaines. Tarif : 13 000 francs la semaine (1 000 F boursiers), repas compris. Une navette aller-retour est mise en place à partir du parking de la piscine de Koutio (Dumbéa). Inscription à Plum, du mardi au vendredi, de 8 heures à midi ou au centre culturel de Boulari, le mardi et le jeudi, de 15 heures à 18 heures et le mercredi, de 13 heures à 18 heures (hors vacances). Tél. 43 34 76, 81 99 83 et par mail à : piroguiersmontdore@mls.nc.

n La Cravache

Du 12 au 23 août, de 8 heures à 16 heures, au centre équestre de Plum, à partir de 4 ans. Initiation à l’équitation pour les petits et perfectionnement pour les plus grands, balades. Tarifs : 18 000 F la semaine en demi-journée (8 heures à 11 heures ou 13 heures à 16 heures), 26 900 F la semaine en journée complète (repas compris). Pas de camping pour ces vacances au vu des températures. Renseignements au 43 37 22 et par e-mail à : cravache.montdore@gmail.com.

n Ethnic music espoir

Les légumes en folie débarquent en août à l’école Hélène-Chaniel (Pont-des-Français), en partenariat avec la Pépinière Botanéa (Dumbéa). Du 12 au 16 août, les enfants s’amuseront sur le thème « Mes p'tits Radis et compagnie ». (jardinage, arts plastiques, sports). Du 19 au 23, les vacanciers fabriqueront leurs jeux lors d’ateliers variés.

Tarif : 15 000 francs la semaine, repas et goûter compris. Inscription le samedi 3 août, au local d’Ethnic music espoir (Robinson), de 9 heures à 16 heures.

Renseignements au 98 10 51 et par mail : ethnicmusicespoir@gmail.com.