Revue de vacances

Acaf

L’Association calédonienne pour l’animation et la formation (Acaf) propose un centre de loisirs sur le thème des grands jeux, qui se tiendra au lycée Jean-XXIII, de 7 heures à 17 heures. 7 500 F par semaine. Ouvert aux 3 à 15 ans scolarisés. Une chasse aux mots y sera organisée afin de découvrir le quartier et ses habitants, ainsi qu’un rallye photo à travers la ville.

Pour les maternelle, des jeux de motricité et des rencontres intercentres sont prévus. Des nuitées campées seront assurées, à la tribu de Naniouni, la deuxième semaine de vacances, pour les 12 à 15 ans. Pour les 6 à 11 ans, des nuitées se tiendront, au faré de Magenta et au centre culturel Tjibaou, au cours des deux semaines. Outre l’accueil à son siège, au 11, rue des Frères -Vautrin, à la Vallée-du-Tir, de 8 heures à 16 heures, des permanences de proximité seront conduites, les 6, 7 et 8 août, de 15 h 30 à 18 heures, au Dock socioculturel, ainsi que le 7 août, de midi à 14 heures, à la mairie annexe de Païta. Renseignements au 28 15 05 ou par e-mail à : acaf@acaf.nc.

Pasport

L’association proposera un centre basé au lycée Anova, pour les 3 à 5 ans sur le thème Ekolo déco & beauty, mêlant ateliers recyclage, pratiques sportives à l’Arène du Sud et activités artistiques, avec sorties à l’Aquarium des lagons et au Parc forestier. Tarifs : 7 500 F par semaine, avec suppléments à 1 500 F pour les options équitation et accrobranche. Deux centres seront également au menu, pour les 6 à 12 ans, sur les thèmes Anova au rythme du jazz et Spy academy, avec des sorties au Parc forestier, la première semaine de vacances et au Ouen Toro, la deuxième semaine. Tarifs : 7 500 F et 1 500 F pour les options bowling et nuitée. Renseignements au 23 32 00 ou sur pasportnc.com. Permanences de proximité, les 6, 7 et 8 août, au Dock socioculturel. Bureau installé au 1, rue Marcel-Kollen, au Receiving, de 8 heures à 18 heures.

Equitation

Le centre équestre et poney club Pégase a débuté, lundi, les inscriptions pour ses stages vacances tous niveaux, qui auront lieu en journée complète, de 8 heures à 16 heures. Cours à la semaine comme à la journée. Renseignements et inscriptions auprès de Stefan, au 79 11 79.

Motocross

Le Motocross club de Païta proposera, durant les deux semaines, des stages ouverts au 6-14 ans, dispensés par Wilrick Cabanilles. La première semaine, les cours auront lieu de 14 heures à 16 h 30 et de 8 h 30 à 10 h 30 ou de 14 heures à 16 heures, durant la deuxième semaine.

Jusqu’à dix enfants peuvent être inscrits. Tarifs : 30 000 F la semaine, incluant casque, gants, protections, moto et transports (si nécessaire). Renseignements : 81 68 60 et wil527@yahoo.fr. Règlement le premier jour des stages.