Se déplacer à vélo est « un combat de tous les jours »

Depuis un mois, Pascale enfourche sa bicyclette, tous les matins, pour se rendre à son travail. Sur son parcours, il y a de nombreuses embûches. « Je pars du 7e Km avec ma chasuble fluorescente et mon casque. Si je ne les ai pas, je me sens toute nue », assure-t-elle. La rue Iékawé est la première de son trajet. Il n’y a pas de piste cyclable sur cet axe passant. « C’est très dangereux le matin, à 7 heures. L’espace est très étroit, il faut se faufiler au milieu des voitures, mais je me sens toute petite à côté des 4x4. » Au niveau de l’échangeur de Normandie, elle l’avoue, elle pique à gauche, et emprunte la voie interdite aux deux-roues, sur près de 300 mètres. « Sinon, je suis obligée de faire un grand détour par Koutio, alors qu’à vélo, on va au plus court et au plus plat. » Elle passe ensuite par le futur lotissement Entre-deux-Mers, puis tombe sur une portion de piste cyclable, aux abords du lycée du Grand Nouméa. Il lui faut ensuite longer le parc de Koutio, sur la route. C’est ensuite que cela se complique. « J’ai le choix de prendre le pont de Koutio ou bien de poursuivre sur la voie du Néobus. Prendre le pont, c’est chaud, il y a beaucoup de circulation. Mais il n’y a pas de piste cyclable à côté de la voie du Néobus et la route est très étroite. Les voitures me frôlent rapidement. » Elle préfère la première option, le pont.

Si jusque-là Dominique se contentait de faire « uniquement les petits trajets à vélo », c’est parce qu’elle ne se sent pas en sécurité en deux-roues. Mais, contrainte, elle a été forcée de « passer à la vitesse supérieure » et d’enfourcher sa bicyclette au quotidien. « C’est un combat de tous les jours. »

Complet et sans coupures

L’association Droit au vélo est l’une des rares représentantes des cyclistes du quotidien. Elle a à cœur d’infléchir les décisions de la ville en matière d’aménagement cyclable. Mais, selon Philippe Le Borgne, son président, la dernière prise en compte de l’avis de l’association remonte à 2015. Lors de l’extension de la promenade Pierre-Vernier, les cyclistes souhaitaient que les parkings soient situés entre la route et la piste, pour éviter que les véhicules ne coupent la route aux vélos. Chose faite. Depuis, l’association poursuit ses recommandations : de l’installation d’arceaux en ville, à l’amélioration de la signalisation, en passant par la sécurisation de nombreux axes. Toutes restent lettre morte.

En 2017, les Nouméens ont été sollicités pour répondre au questionnaire du baromètre des villes cyclables. 316 communes françaises ont été évaluées en fonction de leur démographie. Nouméa arrive en 25e position sur 31 villes de sa catégorie, et enregistre un avis « très défavorable ». Ce qui entre dans les critères de ce classement, est « d’avoir un réseau cyclable complet et sans coupures », « des itinéraires vélo rapides et directs », ou encore « que l’entretien des bandes et des pistes cyclables soit effectué ».

Aujourd’hui, Droit au vélo souhaiterait avoir « un véritable dialogue avec la mairie ». Philippe Le Borgne reconnaît qu’il faut un « certain courage politique » pour développer l’utilisation du vélo en grignotant l’espace des automobilistes. Il affirme aussi que les investissements peuvent payer, « car les modes doux apaisent la ville ». Une vertu urbaine que beaucoup d’électeurs attendent.

Clémentine Guenot

Contactée vendredi, la mairie indique travailler sur le dossier.