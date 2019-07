Six personnes âgées reçues par une classe de CE2 à l’école Renée-Fong

Des aînés sont retournés en classe, hier, à l’école Renée-Fong. Accompagnés par leur professeure Alexandra Marie, à l’initiative de ces rencontres, vingt-trois écoliers de CE2 ont reçu six pensionnaires de la maison de retraite Gabriella, dans le cadre d’un échange lié à leurs cours d’éducation civique et morale.

« Ils ont tellement de choses à se dire qu’on ne peut plus en placer une », sourit l’enseignante.

Les enfants, eux, sont aux anges. Après avoir accueilli par des chants les doyens, auxquels ils ont déjà rendu visite à trois reprises dans leur résidence, ils leur ont remis des colliers. Les tenant par la main, ils les ont ensuite embarqués pour un tour des salles et de la cour, avant de les aider à gravir les escaliers pour les recevoir dans leur classe. Collation en main, les seniors se sont remémoré quelques souvenirs de jeunesse. Ils ont ensuite découvert les tableaux blancs numériques et les ordinateurs qui ont remplacé les craies et les ardoises. « Ça fait tout drôle, ce sont de sacrées différences. Nous, c’étaient des bonnes sœurs qui nous faisaient la classe », commente Angèle, 87 ans. Pleins de petites attentions pour ces personnes âgées, Akila, Charles et leurs camarades ne voient pas l’heure passer. Stéphane Courtine, le directeur de l’école, est conquis. « C’est un beau projet pour faire du lien », commente-t-il. L’an prochain, ce projet d’échange devrait être étendu à d’autres classes.