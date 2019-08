Tyssia en concert, ce soir, pour le lancement d’un mini-album

MONT-DORE. La salle de spectacle du centre culturel de Boulari reçoit, ce soir à 20 heures, Tyssia pour un concert. L’occasion pour la chanteuse de sortir son nouvel EP. Baptisé Maea, ce mini-album comprend de nombreuses collaborations, fruits de rencontres avec d’autres musiciens. Lors de la fête de la Musique, la chanteuse était ainsi montée sur la scène de l’Arène du Sud, en compagnie du groupe Gayulaz (notre photo). Ce soir, Tyssia sera de nouveau accompagnée d’invités surprises ayant déjà travaillé avec elle, aussi bien sur scène qu’en studio. Maea, qui sera lancé ce soir, préfigure un album solo sur lequel travaille déjà l’artiste.

Sur scène, Tyssia sera notamment accompagnée de Lyly (chœurs), de Guscarter (clavier et percussions), de Pierre Hukane (saxophone et percussions) et de Henesewene (guitare). Photo G.R.