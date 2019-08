Un Forum des métiers axé sur la place des femmes au cœur de l’entreprise

La onzième édition du Forum des métiers, de l’emploi et de la formation : c’est demain, au centre culturel. Ce rendez-vous annuel, organisé par la ville, s’adresse essentiellement aux demandeurs d’emploi, aux étudiants et aux salariés en quête d’informations sur leur avenir professionnel. Cette année, l’événement est axé principalement sur la place de la femme au cœur de l’entreprise.

Plusieurs conférences-débats sont mis en place sur ce thème. Huit femmes, cadres des secteurs privés, semi-publics et publics (chef de service à Canal+, directrice de la Mij, présidente de la CCI, cadres de NC la 1ère,... ), interviendront par tranches de trente minutes, de 11 heures à midi et de 13 h 30 à 16 h 30. « Elles évoqueront leur parcours et leur métier. L’objectif est de démontrer que les postes à responsabilité ou traditionnellement à dominante masculine peuvent être occupés par des femmes et ainsi, susciter des vocations », souligne Matthieu Souprayen, responsable de la cellule citoyenneté. « Nous espérons ainsi éveiller les consciences et casser les stéréotypes », poursuit-il.

Une trentaine de stands installés

Le consulat général d’Australie, partenaire de cet événement, participera aux conférences. « La défense des droits des femmes dans le Pacifique et dans le monde reste une priorité pour notre pays. La consule Haidee Barrenger parlera de son métier, de son parcours et de notre nouveau programme de bourse, pouvant s’élever à 15 000 dollars par an d’ailleurs », indique Chiara Porro, la consule générale d’Australie par intérim. L’institution de l’île-continent proposera également son exposition sur « Les femmes et la mine » (lire par ailleurs) lors de cette journée.

Une trentaine de stands, tenus par différentes structures, seront installés sur place pour échanger avec les visiteurs sur leur futur professionnel. « Les intéressés découvriront des métiers multisectoriels. Vous aurez le Samu, l’OPT, l’Association des femmes chefs d’entreprise, la police, la gendarmerie, les pompiers, l’Aviation civile, l’entreprise d’architecture Perspective... », cite Matthieu Souprayen. De nombreuses formations vont être présentées. Des ateliers d’aide à la rédaction de CV, de préparation à un entretien d’embauche, démarches de recherche d’emploi… vont être mis en place tout au long de la journée.

Le Forum débute à 10 heures et s’achève à 17 heures. Un événement gratuit et ouvert à tous.