Un prix pour valoriser les actions en faveur des jeunes

Trois prix de 40 000, 60 000 et 100 000 francs sont en jeu. Moyennant la constitution d’un dossier à télécharger sur le site de la ville, les personnes, les associations et les clubs qui mènent des activités centrées sur la jeunesse sont invités à concourir au prix jeunesse de Païta 2019.

« C’est un bon moyen de valoriser des initiatives à destination de la jeunesse », explique Robert Bertram, directeur de publication de la Revue juridique, politique et économique (RJPENC).

Par le biais d’une convention de partenariat conclu avec la ville, son collègue Patrice Jean, directeur scientifique de la revue, et lui sont chargés de la présélection des dossiers qui seront retenus. Ils servent de caution scientifique au concours et émettent un avis qui guide trois membres de la commission consultative de la jeunesse, qui départagent, in fine, les trois meilleurs projets présentés. « C’est assez original et il y a des élans des gens qui sont assez incroyables », observe Robert Bertram, qui fait référence à une initiative du lycée Apollinaire-Anova, lauréat l’an passé, qui visait à expédier du matériel scolaire au Mali et en Côte d’Ivoire.

Remise des prix

Implication des jeunes, originalité de la démarche, degré de l’aide reçue d’adultes pour la réaliser, manière dont est mise en œuvre l’action sont quelques-uns des éléments d’évaluation observés. « C’est un processus un peu complexe et on essaye d’évaluer des critères qui s’appliquent à tous les dossiers », complète Robert Bertram.

Les dossiers de candidatures sont en tout cas à retourner au plus tard le 5 septembre. Après examen, le jury rendra son verdict le 28 septembre, lorsqu’une remise des prix, avec défilé de mode et projections, sera organisée au Dock socioculturel.