Un pumptrack en libre accès jusqu’au 24 août, au Dumbéa Mall

Alors que la ville s’apprête à réaliser un pumptrack pour les VTT, BMX, skates et trottinettes, sur un emplacement voisin du Big Up Spot de Koutio, un pumptrack va également être ouvert, dès samedi et jusqu’au 24 août, au Dumbéa Mall, à l’initiative de la carte Avantages.

Les familles qui souhaitent emprunter ce parcours sont invitées à venir le tester avec leurs équipements et leurs protections. Un jeu-surprise aura lieu sur place, samedi, et des membres du club VTT passion seront là pour assurer un encadrement.

L’occasion pour eux de fournir également des informations et d’enregistrer les inscriptions pour la Mégarando, qui se déroulera les 31 août et 1er septembre, sur le domaine de Déva, à Bourail.