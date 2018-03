Société. Tables rondes et débats sur la place des femmes dans le monde du travail à Boulari, exposition et créations d’élèves offertes aux salariées du lycée Saint-Jean-XXIII, à Païta, conférence et soirée dansante au centre culturel de Koutio… Malgré quelques annulations en raison de la météo capricieuse, la journée internationale des droits de la femme a été célébrée, hier, dans toute l’agglomération.