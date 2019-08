Une Maison de la jeunesse améliorée a rouvert ses portes au public

Si le volume et les formes de la Maison de la jeunesse, située entre la salle de danse et la caserne des sapeurs-pompiers, à Auteuil, n’ont pas changé, sa fermeture, ces trois dernières semaines, a permis d’en revoir l’agencement. Une nouvelle disposition à apprécier depuis sa réouverture, lundi.

« Nous avons essayé de réfléchir pour réorganiser un peu mieux l’espace du hall. L’objectif, c’est que les jeunes viennent ici pour plusieurs choses », explique Célia Martin, chef du service Animation jeunesse. Outre les bureaux de ses agents, ainsi au plus proche des jeunes administrés pour livrer renseignements et informations proposés par la ville, la Mission d’insertion des jeunes et la Direction de l’économie, de la formation et de l’emploi disposent toujours de permanence sur place. La porte d’entrée franchie, un espace de lecture, avec des ouvrages et quelques magazines en libre-service ayant pris place sur des étagères et quelques chaises installées pour bouquiner confortablement. La cyberbase, jusqu’alors installée dans une pièce adjacente, a été déplacée dans le hall où elle est maintenant délimitée par des cloisons amovibles. Un kit d’exposition mobile pour recevoir des installations temporaires et accueillir débats et projections va également être mis en place.

S’approprier les lieux

En parallèle, une des salles a été libérée et mise à disposition du Conseil des jeunes, qui y dispose désormais d’un bureau, d’une salle de réunion et d’un petit espace de cuisine avec machine à café et un four micro-ondes. L’extérieur des lieux a également été amélioré, avec l’installation de six tables de ping-pong et d’un filet de volley. Des jeux comme le Molky et des plateaux d’échecs sont également disponibles pour permettre aux adolescents, de venir s’y détendre, notamment durant la pause déjeuner.

Des ateliers informatiques de découverte des outils de bureautique, d’utilisation de smartphones et de tablettes et d’aide aux CV et lettres de motivation reprennent dès cette semaine. Et une programmation est à venir. « Nous attendons juste de voir comment les jeunes s’approprient la structure pour en ajuster les activités », renseigne Célia Martin.

