Dumbéa. Après sept semaines d’école, ces neuf jours de vacances permettent aux enfants de souffler un peu et de profiter des activités ludiques des maisons de quartier et des centres de loisirs. Au programme : de la danse traditionnelle, du dessin sur le thème de la BD et du manga, un atelier d’initiation à la réalisation d’un court-métrage, un atelier créatif à la médiathèque et du sport.