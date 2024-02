[Série été] Le fourneau perfection au nom de la cuisine au pétrole

Le fourneau "Perfection" est importé et vendu par les Établissements Ballande, sur la recommandation de la Vacuum Oil Company qui approvisionne le territoire en carburant domestique et souhaite bien entendu augmenter ses ventes de pétrole.

Il comprend une cuvette accueillant la recharge de pétrole, un réservoir de 4,5 litres dont le bouchon est muni d’un clapet à ressort qui permet de maintenir le pétrole à un niveau constant. La réserve de carburant alimente un à cinq brûleurs, selon les modèles. Ils consistent en des réservoirs cylindriques, dans lesquels trempe une mèche circulaire réglable en hauteur par une petite crémaillère.





Il faut bien sûr la " moucher " régulièrement, soit au ciseau ou à la lame de rasoir, soit avec le petit disque à trois lames qui équipe le fourneau. Une petite cheminée, munie d’une fenêtre de contrôle protégée d’un rectangle en mica transparent, assure le lien entre la mèche et la grille de cuisson.

Le " Mobil-Laurel trois fois filtré "

Sur ce principe de base, les fourneaux "Perfection" se sont ensuite modernisés. Leur forme a évolué vers celle du meuble, leur décoration s’est émaillée, et un modèle " dernier cri " est même équipé d’un cache qui, en s’abaissant, fait rouler le bidon-réservoir d’un demi-tour, dégageant le bouchon de remplissage, puis le repousse dans son logement à la fermeture du panneau.





Le "Perfection" a aussi été complété d’un four chemisé en tôle emboutie, s’adaptant sur un ou deux feux, que bien des cuisinières ont continué à utiliser sur des cuisinières à gaz quand le pétrole a disparu des offices.





Enfin, à la grande époque du "Perfection", les commerciaux calédoniens représentant Vacuum Oil, Raymond et Yvon Dubos, publiaient de bonnes vieilles recettes locales glanées dans l’entourage professionnel et familial. Elles ont été diffusées partout sur le territoire et promettaient une cuisine savoureuse, à condition bien sûr d’utiliser le pétrole " Mobil-Laurel trois fois filtré "…

