Irak: dix blessés dans des tirs de roquettes avant une séance du Parlement (source sécurité)

Neuf roquettes de type katioucha sont tombées sur la Zone verte, secteur de Bagdad abritant institutions gouvernementales et ambassades, et ses environs, a annoncé un communiqué des forces de sécurité. Au moins dix personnes ont été blessées, dans la Zone verte et un quartier limitrophe, a indiqué à l’AFP un responsable de sécurité, précisant qu’un des projectiles est tombé près du Parlement.