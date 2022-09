"Selon les informations recueillies par Iran Human Rights, au moins 76 personnes ont été tuées dans les manifestations" dans 14 provinces du pays, indique l'ONG dans un communiqué, précisant que "six femmes et quatre enfants" figurent parmi les morts. IHR affirme avoir obtenu des "vidéos et des certificats de décès confirmant des tirs à balles réelles sur des manifestants".