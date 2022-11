"Cette décision (de ne pas venir) a été prise personnellement par le chef de l'Etat, elle est liée à son agenda et à la nécessité qu'il se trouve en Russie", a indiqué à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, précisant que Vladimir Poutine ne prévoyait pas non plus d'adresser un message par visioconférence lors du G20.