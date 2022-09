L'Allemagne va nationaliser le géant gazier Uniper, annonce son propriétaire finlandais

Au terme d'un accord entre Berlin et le groupe public nordique, l'Allemagne doit racheter pour environ 500 millions d'euros les 56% du capital possédés par Fortum et procéder à une augmentation de capital de 8 milliards d'euros, indique l'entreprise finlandaise dans un communiqué. "Après l'augmentation de capital et l'achat d'actions, l'Etat allemand possèdera environ 98,5% d'Uniper", précise Fortum.