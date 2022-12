L'Europe connaît "la plus dévastatrice" grippe aviaire de son histoire

Entre octobre 2021 et septembre 2022, 37 pays européens ont été affectés par la grippe aviaire, et près de 2.500 foyers détectés dans les fermes du continent, selon un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et du laboratoire de référence de l'Union européenne.