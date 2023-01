L'ex-général de l'Otan Petr Pavel remporte la présidentielle tchèque

M. Pavel, un ancien parachutiste et général à la retraite de 61 ans, a remporté le second tour de l'élection avec 58,25% des voix contre 41,75 % pour M. Babis, après le comptage de 99,74% des bulletins.

"Je voudrais remercier ceux qui ont voté pour moi et aussi ceux qui ne l'ont pas fait mais qui sont venus aux urnes, car ils ont clairement indiqué qu'ils honoraient la démocratie et se souciaient du pays", a déclaré M. Pavel.

"Je vois que des valeurs telles que la vérité, la dignité, le respect et l'humilité ont gagné dans cette élection", a-t-il ajouté.

Petr Pavel, 61 ans, remplacera à la tête de l'Etat Milos Zeman, un homme politique controversé, qui a entretenu des liens étroits avec Moscou avant de faire volte-face au moment de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Le taux de participation dans ce pays membre de l'UE et de l'Otan de 10,5 millions de personnes a été de 70,3% à la suite d'une campagne acrimonieuse marquée par la controverse, y compris sur l'Ukraine.

La campagne entre les deux tours a été âpre, avec une vague de désinformation ayant largement pris pour cible M. Pavel, et des menaces de mort ayant visé M. Babis et sa famille.

"Notre communauté est quelque peu blessée par la campagne présidentielle, par les multiples crises auxquelles nous avons été confrontés et auxquelles nous sommes confrontés, mais aussi par le style politique qui a récemment prévalu ici", a déclaré M. Pavel.

"Cela doit changer, et vous m'avez aidé à faire le premier pas sur la voie de ce changement", a-t-il insisté.

Bien que son rôle soit essentiellement honorifique en République tchèque, le chef de l'Etat nomme le gouvernement, choisit le gouverneur de la banque centrale et les juges constitutionnels, et assure le commandement suprême des forces armées.

UE, Otan, Ukraine

M. Pavel sera le quatrième président de la République tchèque depuis qu'elle est devenue un État indépendant après une scission pacifique avec la Slovaquie en 1993, quatre ans après que la Tchécoslovaquie a abandonné son régime communiste totalitaire, sortant de l'orbite de Moscou.

Ses prédécesseurs sont Vaclav Havel, un dramaturge dissident anticommuniste qui a dirigé le pays en 1993-2003, l'économiste Vaclav Klaus (2003-2013) et Milos Zeman, dont le dernier mandat expire en mars.

Petr Pavel est un héros de la guerre en ex-Yougoslavie au cours de laquelle il a notamment aidé à libérer des soldats français. Il est ensuite devenu chef de l'état-major tchèque, et a exercé de 2015 à 2018 le poste de président du Comité militaire de l'Otan, le plus haut poste de responsable militaire de l'Alliance atlantique.

Les deux rivaux avaient été membres du Parti communiste dans les années 1980, lorsque la Tchécoslovaquie était sous la tutelle de Moscou.

Mais l'ancien parachutiste d'élite à la barbe blanche soigneusement taillée et aux cheveux blancs est depuis devenu un ardent défenseur de l'appartenance de son pays à l'Union européenne et à l'Otan.

"La République tchèque est un État souverain et un membre (de l'UE et de l'Otan, ndlr) à part entière, nous ne pouvons donc pas simplement nous asseoir tranquillement, hocher la tête et critiquer les résultats. Nous devons être plus actifs et, en même temps, constructifs".

Il a promis d'être un président indépendant, non influencé par la politique des partis, de continuer à soutenir l'aide à l'Ukraine déchirée par la guerre, et d'appuyer la candidature de Kiev pour devenir membre de l'UE.

"Naturellement, l'Ukraine doit d'abord remplir toutes les conditions pour en devenir membre, comme du progrès dans la lutte contre la corruption. Mais je pense qu'elle a le droit d'avoir les mêmes chances que nous avons eues dans le passé", a-t-il déclaré.

M. Pavel a également soutenu les mariages homosexuels et les adoptions d'enfants par des couples de même sexe.