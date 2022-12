L'organisation État islamique revendique l'attaque meurtrière d'un hôtel à Kaboul

Le groupe a déclaré que deux de ses membres "ont attaqué un grand hôtel fréquenté par des diplomates et des hommes d'affaires chinois à Kaboul, où ils ont fait exploser deux engins explosifs cachés dans deux sacs", l'un visant une fête pour les invités chinois et l'autre le hall de réception. L'un des deux combattants a lancé des grenades à main sur des officiers talibans qui tentaient de les arrêter, tandis que l'autre a commencé à faire exploser des engins explosifs qu'il avait collés sur les portes des chambres d'hôtel et à tirer sur les clients de l'hôtel, a déclaré l'EI dans un communiqué.