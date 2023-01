"Les derniers commentaires du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov accusant +l'Occident+ de rechercher une +solution finale+ pour la Russie sont totalement déplacés, irrespectueux et piétinent la mémoire des six millions de Juifs, et d'autres victimes, qui ont été systématiquement assassinés pendant l'Holocauste", a-t-il accusé dans un communiqué.