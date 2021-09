L1: Angers dauphin freiné, Nice ultra-réaliste et Bordeaux bon dernier

Toujours invaincu et toujours deuxième, Angers a obtenu un nul heureux dimanche à Brest (1-1) pour s'accrocher au podium de Ligue 1, dont se rapprochent Nice, vainqueur ultra-efficace à Nantes (2-0) et Lens, bourreau in extremis de la lanterne rouge Bordeaux (3-2).