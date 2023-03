La BCE "prête à réagir si nécessaire" pour "préserver la stabilité financière" en zone euro, dit Lagarde

"Nous surveillons de près les tensions actuelles sur les marchés et restons prêts à réagir si nécessaire pour préserver la stabilité des prix et la stabilité financière dans la zone euro", a martelé la banquière centrale, assurant que le secteur bancaire "est actuellement dans une position beaucoup plus solide qu'en 2008", lors de la crise financière qui avait déstabilisé l'économie mondiale.