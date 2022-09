"La Chine est disposée à travailler avec la Russie à un soutien ferme et mutuel sur les questions liées aux intérêts fondamentaux de chacun, et approfondir la coopération pratique en matière de commerce, d'agriculture, de connectivité et d'autres domaines", a dit Xi Jinping, selon un compte-rendu de la télévision publique CCTV.