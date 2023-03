La Chine exhorte l'Ukraine et la Russie à relancer "au plus vite" leurs pourparlers de paix

"La Chine craint que la crise ne s'aggrave et ne devienne incontrôlable. Elle espère que toutes les parties garderont leur calme, feront preuve de retenue, reprendront les pourparlers de paix au plus vite et reviendront sur la voie d'un règlement politique", a indiqué M. Qin, selon un communiqué publié par son ministère.