La situation au Royaume-Uni souligne le besoin de "prudence" dans les choix économiques (UE)

"Nous n'avons aucune leçon à donner à qui que ce soit et encore moins au Royaume-Uni. Nous avons des choses à apprendre au contraire car ce qui se produit démontre à quel point la situation est volatile et que la prudence doit être aussi au coeur de notre mix budgétaire et monétaire", a déclaré Paolo Gentiloni lors d'une conférence à l'issue d'un forum entre les Etats-Unis et l'Europe.