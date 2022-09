La tempête Fiona traverse la Guadeloupe, premières inondations

Les habitants d'Anse-Bertrand l'ont vue de très près puisque son centre, se déplaçant d'est en ouest, est venu percuter la pointe nord de l'archipel.

Sixième système tropical de la saison sur le bassin atlantique, la tempête Fiona, qui s'est formée jeudi au centre de l'océan, "a traversé l'archipel guadeloupéen en soirée, elle est à présent en mer des Caraïbes et se dirige vers Montserrat", une île britannique située à 50 km au nord de la Guadeloupe, a précisé Météo-France dans son bulletin de 00H00 heure locale (06H00 à Paris).

Si Fiona "continue de s'évacuer lentement" vers l'ouest et la mer des Caraïbes ce samedi, les Guadeloupéens n'en ont pas fini avec elle, prévient Météo-France: les fortes précipitations "devraient perdurer dans tout le nord des Petites Antilles au cours des prochaines 18 heures".

Un mois de pluie

Le dernier relevé de Météo-France indiquait jusqu'à 181 mm de pluie en 24 heures en Basse-Terre, soit l'équivalent de plus d'un mois de pluie.

Dans la soirée, certaines routes étaient déjà gorgées d'eau, notamment en Basse-Terre dont certaines communes ont d'ores et déjà subi d'importantes inondations, selon les images publiées par les habitants sur les réseaux sociaux.

A Lamentin (Basse-Terre), une journaliste de l'AFP a pu constater des pluies torrentielles sans discontinuer depuis 22H00, des orages très forts qui persistaient encore à 05H00 (11H00 à Paris) dans une intensité moindre.

En Sud Basse-Terre, des habitations inondées ont été évacuées en cours de nuit dans les communes de Basse-Terre, Baillif et Vieux Habitant, a-t-on appris de source préfectorale.

Sur Grande-Terre, l'autre île majeure, la zone de Pointe-à-Pitre est aussi concernée par d'importants cumuls, avec jusqu'à 122 mm de pluie mesurés en 24 heures.

Plusieurs abris ont été ouverts un peu partout dans l'archipel.

Certains chefs d'entreprise ont expliqué sur Facebook avoir vu leurs locaux inondés et certains habitants ont raconté avoir vu de l'eau entrer dans leur maison.

Marie M., une habitante du Gosier (Grande-Terre) âgée d'une trentaine d'années, a indiqué à l'AFP avoir été "réveillée vers 3H00 par le tonnerre et les éclairs" et avoir "très peur pour sa maison, actuellement en rénovation".

Certains habitants ont témoigné de coupures de courant ou de réseau Internet.

La Guadeloupe est toujours en vigilance rouge pour fortes pluies et orages et en vigilance orange pour vague submersion et vent violent.

L'archipel à l'arrêt

Vendredi soir, le préfet Alexandre Rochette avait demandé aux Guadeloupéens d'éviter "l'ensemble des déplacements" et que chacun reste chez soi "pour éviter que des risques soient pris". Des routes ont été fermées à la circulation depuis 19H00 pour éviter des accidents.

Des vents en rafales étaient prévus "jusqu'à 100/120 km/h" en Guadeloupe au cours de la nuit et de nombreuses averses fortes et orageuses étaient prévues jusqu'à la mi-journée.

Suspendu depuis 19H00 vendredi soir jusqu'à samedi 12H00, le trafic aérien ne reprendra qu'en fonction des conditions météorologiques, ont prévenu les autorités

Toutes les écoles de Guadeloupe avaient fermé dès vendredi à midi. Toutes les activités du week-end - telles les compétitions sportives ou les journées du Patrimoine - ont été annulées ou reportées en raison de l'arrivée de la tempête.

Le 16 septembre est la date anniversaire du cyclone Hugo, ouragan de catégorie 5 qui avait dévasté l'île en 1989.

Après la Guadeloupe, ce sont les Grandes Antilles qui voient la menace Fiona se préciser: le centre américain de surveillance des ouragans (NHC), situé à Miami, a indiqué envisager la requalification de la tempête en cyclone "au fil de son déplacement vers Porto Rico ce (samedi) soir tard et dimanche", puis vers Haïti en début de semaine prochaine.

