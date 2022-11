Lavrov déclaré persona non grata en Pologne: une décision "provocatrice" (diplomatie russe)

"La décision de la Pologne (...) est provocatrice et sans précédent", a déclaré la diplomatie russe dans un communiqué. "Non seulement Varsovie s'est discréditée de cette manière, mais elle a porté un préjudice irréparable à l'autorité de toute l'Organisation" pour la sécurité et la coopération en Europe, estime le communiqué.