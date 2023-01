Le Burkina demande le départ des troupes françaises, confirme un document de Ouagadougou

Dans ce courrier du ministère des Affaires étrangères burkinabè adressé à Paris et daté de mercredi, Ouagadougou "dénonce et met fin dans son entièreté à l'accord" du 17 décembre 2018 "relatif au statut des forces armées françaises intervenant" dans le pays, précisant qu'un "délai de préavis d'un mois" est imposé par cet accord. Interrogée, la présidence française a indiqué qu'elle attendait une confirmation de la position burkinabé au "plus haut niveau".