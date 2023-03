Le chef français Alexandre Couillon, nouveau 3 étoiles du guide Michelin

Ce chef à la cuisine de la mer et végétale est le seul à être promu à cette plus haute distinction gastronomique dans l'édition 2023 du Guide, portant le nombre de triple-étoilés à 29 -- contre 31 l'année dernière -- après les rétrogradations de Guy Savoy et Christopher Coutanceau ainsi que la fermeture du restaurant de Christophe Bacquié.