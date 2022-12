"J'ai changé d'endroit mais le combat continue" a-t-il déclaré à son arrivée à l'aéroport parisien de Roissy, a rapporté une journaliste de l'AFP. "Aujourd'hui, je sens que j'ai une responsabilité énorme pour ma cause et mon peuple. On ne lâche pas la Palestine. Notre droit c'est de résister", a-t-il ajouté.