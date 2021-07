Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les positions du président turc sur Chypre (déclaration)

Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé vendredi une déclaration unanime réclamant un règlement du conflit chypriote "basé sur une fédération bicommunautaire et bizonale avec l'égalité politique", et condamnant explicitement le président turc Recep Tayyip Erdogan et ses "actions unilatérales qui vont à l'encontre de ses résolutions", selon des diplomates.