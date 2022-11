Le FMI pourrait réviser à la baisse ses projections de croissance de la Chine

"Alors que nous prévoyons une croissance de 3,2% pour cette année et de 4,4% pour l'année prochaine, il est possible qu'en cette période de très grande incertitude, nous devions revoir ces projections à la baisse", a indiqué Kristalina Georgieva à Berlin lors d'une conférence de presse avec le chancelier Olaf Scholz et plusieurs dirigeants d'organisations internationales.